Теперь Елена – фотограф и имеет возможность обеспечить себя с маленькой дочерью. Больше о том, как ей удалось в третий раз начать жизнь с чистого листа, читайте в рамках проекта СВОИ на 24 канале.

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Елена о переезде во Львовскую область и осуществленной мечте: смотрите видео

"Война началась по всей стране": Елена дважды потеряла дом из-за оккупантов

Как для вас началась война?

Февраль у меня был очень насыщен событиями, поэтому я словно выпала из жизни и даже не слышала всех слухов о войне и о том, что она начинается. И уже в 5 часов 24 февраля я очнулась от взрывов. Поначалу я не поняла, что вообще происходит. Ребенок спал, мы были только вдвоем в квартире. Вдруг сигнализация на машине начала "кричать". Я выключила ее раз, потом снова.

Когда вы услышали взрывы, о чем сначала подумали?

Я подумала, что это какие-то учения, честно говоря. А потом почувствовала страх, что начинается что-то серьезное. Тогда я зашла в телеграм-каналы и прочла новости. Только тогда я поняла, что началась война. Она (война – 24 канал) и была в Украине, но как-то немного все утихло.

К сожалению, Елена уже второй раз была вынуждена убегать от войны. Впервые это произошло в 2014 году, когда женщина уезжала из Мариуполя. А во второй раз – в 2022 году, когда эвакуировалась из Николаева. Каждый раз женщина была вынуждена испытывать страх за свою жизнь и жизнь ее детей. Каждый раз – переезд и неизвестность.

Я была испугана, что это происходило по всей стране. То есть, все уже дошло до той кризисной точки, когда я поняла, что надо куда-то уезжать.

"Дорога под взрывы и работу ПВО": семья несколько дней ехала из Николаева во Львов

Именно тогда вы и решили эвакуироваться?

Да. Если честно, еще в первый день полномасштабного вторжения мой знакомый предложил переехать к нему в квартиру. Он живет в центре Николаева, а мы – в Северном районе, к которому идет разводной мост. Если бы по нему прилетело, мы бы уже не выехали никуда. Поэтому 24 февраля мы поехали к знакомому на квартиру, заселились и жили там с дочерью где-то до 7 марта.

А 7 марта мы созвонились со знакомой и решили уезжать. Но знаете, мы думали, что выезжаем на какую-то неделю-две, и вернемся. Мы уехали 8 марта – вот такой был подарок. Мы очень долго стояли в очереди на выезд, потому что нужно было переезжать Варваровский мост и ехать в Одессу.



Елена Прусова о выезде из Николаева / Фото 24 канала

Долго добирались? Как прошла дорога?

В Одессу мы ехали где-то часов 6 – 7. Потом было немного легче, но это было со взрывами, под работу ПВО. Было и страшно, и непонятно. Вообще мы считали, что скоро вернемся и все будет хорошо.

Знакомый живет во Львовской области, поселок Монастырец. После Одессы мы хотели ехать туда. Но за первый день удалось доехать только до Винницы. Мы остановились там на ночлег и уехали утром, на следующий день. Мы хотели поскорее доехать до Львовской области. Тем более что все мы были с детьми.

Первые дни по прибытии мы спали более или менее спокойно. Когда жили в Николаеве, все грохотало. А тут мы как-то так засыпали спокойно, хотя внутри тревога все равно была.

"Была паника, что это – наши последние дни": об адаптации во Львовской области

Вы долго привыкали к новому городу?

Через неделю мы более-менее адаптировались. Но после этого началась какая-то паника, что это наши последние дни. Понимаете, в последние дни перед отъездом в Николаев продуктов уже не было, некоторые аптеки работали, но там были большие очереди. И мы начали покупать еду, потому что боялись, что потом не сможем себе это позволить.

Некоторые местные нас не понимали. Казалось бы, мы приехали и нужно деньги экономить, а мы начали тратить их. Потому что знаете, казалось еще это последний день. И все может быть.

Через некоторое время все наладилось, мы общались с местными. Нас очень классно приняла семья, которая нас приютила. Они даже сейчас с нами общаются как наши родители: приглашают в гости, на праздники. Нам с ними очень повезло, мы были как одна семья.

Елена с семьей Ревуцких, которая ее приютила / Фото предоставлено 24 каналу

Через некоторое время знакомый Елены предложил ей с дочерью переехать поближе к Львову, в село Оброшино. Там-то и началась новая страница ее жизни. Несмотря на это, дочь Елены – 5-летняя Ульяна – очень скучает по дому.

Ульянка, хочешь вернуться домой?

Да, мы каждый день мечтаем уехать домой, но каждый день понимаем, что, возможно, уже возвращаться будет некуда.

Да, там сейчас опасно. Что с твоим домом?

В мой дом прилетело. В соседний подъезд. Там повредило крышу и 2 квартиры. Но пока еще мой дом цел. И стоит.

"Он говорил: если не я, то кто": о потере мужа-военного

К сожалению, в столь тяжелое время все трудности и преграды Елена была вынуждена преодолевать фактически сама. Ведь ее муж-военный погиб менее года назад. Он был подполковником. Руслан Прусов служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве.

В ноябре 2021 года он погиб, выполняя свои боевые задания. Это человек, который научил меня любить и чувствовать красоту этой жизни. Я не жалею, что хоть и мало, но я с ним была. У нас осталась наша общая дочь. Также от первого брака у меня есть взрослый сын, Сашка.

Каким был ваш муж?

Он являлся патриотом своей страны. Хотя у него были не украинские корни: мама – россиянка, а папа – татарин. Но он всегда говорил, что это наша страна. Он сражался, был даже в Донецком аэропорту.

Когда я просила его не идти воевать, он всегда говорил: "Если я вас не буду защищать, кто защитит? Кто сохранит нашу страну?". Поэтому он до последнего с нежностью, с трепетом относился к Родине. Так и погиб с этим чувством.

Последнее видео с Русланом Прусовым: смотрите видео

"Жизнь очень коротка": о том, как решилась осуществить свою мечту

Что вы чувствовали, начиная все с нуля? Какие советы могли бы дать человеку, который потерял все?

Елена призналась, что в такой трудный период в жизни очень важно иметь поддержку. Этой спасительной соломинкой и лучиком солнца в темноте стала основательница фонда "Другие" София Папирник. Девушки сдружились и, в конце концов, именно благодаря неравнодушию Софии Елена нашла себя на новом месте.

Очень важно иметь поддержку. К примеру, Софийка нас очень мотивировала. Именно она не дала нам впасть в депрессию. Во-вторых, нужно верить в себя.

Был такой период, когда ты чувствуешь, будто заморозился. И ты не знаешь, что делать. Или работать, или сидеть дома, или уезжать куда-нибудь. Ведь на жизнь нужно чем-то зарабатывать.

Еще до войны я увлекалась фотографией. И вот благодаря Софии, которая в меня поверила, мы начали с ней сотрудничать. Она предлагала мне какие-то съемки. Первая съемка у нас проходила с Лилей, ее коллегой, имеющей частный садик. Я была фотографом на их мероприятии.



Елена (первая слева) и София (вторая слева) с подругами / Фото предоставлены 24 каналу

Журналистам 24 канала основательница фонда "Другие" София Папирник призналась, что реализовать мечту Леночки было очень легко.

София, как вы подружились с Еленой?

Моя главная задача была – дать ей и другим переселенцам чувство безопасности. И первые 2 или 3 месяца моей задачей было просто к ним приезжать. Я приезжала, привозила с собой какие-то книги, мы праздновали дни рождения, формировали доверие друг к другу. И со временем девушки начали открываться, Леночка тоже. Она начала рассказывать о своих мечтах. Помню, как я подумала: "Боже, да ведь такие мечты очень легкие и их очень легко реализовать".

Основной мечтой Елены тогда было, собственно, начать фотографировать. Но проблема заключалась в том, что фотоаппарат остался в Николаеве. В районе, куда все боятся ехать. Я написала на фейсбуке, что мне нужен фотик. И через день мы его купили.

Конечно, это был не какой-нибудь мощный фотоаппарат, но это было что-то, на чем она уже могла фотографировать. И тогда автоматически мне написала Оля Дмитрив, которая является известным фотографом во Львове. И она предложила сделать бесплатный мастер-класс. Подчеркиваю, что это было совершенно без денег, и люди были просто открыты.

Мне кажется, что мы многое не сделали. Мы дали просто социальный круг. И это то, что нужно сейчас людям, переселившимся сюда. Очень важно иметь людей. Что стоит взять кого-то и с кем-то свести и познакомить? Это секундное дело, а для людей, которые сюда переехали и никого здесь не знают, это очень важно.

Чем занимается благотворительный фонд?

Благотворительный фонд "Другие" имеет 2 направления:

физическая реабилитация военных;

адаптационный центр.

Мы создали условия для того, чтобы человек мог получить услуги психолога, ментора по профессиональному развитию, а также получить помощь в поиске работы или просто прийти на отдельные мастер-классы, обучение, где они могут провести хорошо время.

Сама Елена вспоминает о знакомстве с Олей Дмитрив с огромным восторгом.

Елена: А потом она (София Папирник– 24 канал) познакомила меня с известным фотографом Олей Дмитрив. Она очень классная, она мне так импонирует! И она взялась меня учить.

Что известно об Ольге Дмитрив Это известная Львовская фотограф, которая преподает в Школе фотографии имени Диего Марадоны. Ольга искала себя в разных жанрах фотографии, но уверенно нашла именно в портрете. В то же время девушка постоянно учится и экспериментирует. Параллельно с фотографией увлекается кино и как оператор стала соавтором нескольких короткометражек: " Ротації " и " Останній знак " режиссера Ивана Федорича, " Зустріч " режиссера Жанны Озирко.

Они нашли мне фотоаппарат, потому что все мои вещи остались в Николаеве. И уже Оля затащила меня в фотошколу Марадоны. Сейчас я там учусь. Но параллельно с этим я выучилась на мастера маникюра, и этим сейчас немного зарабатываю себе на жизнь.

Елена изучает фотографию / Фото предоставлено 24 каналу

Что для вас означает фотография?

Через фотографию я могу показать самого человека. Его внутренний мир. В общем, мне очень нравится работать с людьми. Они раскрываются, когда их фотографируешь. Некоторые начинают видеть, как они красивы, и красивы по-настоящему. Вообще это увлечение, которое у меня было с детства. Мой отец тоже занимался фотографией.

Сейчас, по-видимому, повзрослев, переоценила все после начала войны. Что жизнь очень коротка, и нужно делать то, что тебе хочется. И то, что у тебя получается. Я считаю, что фотографировать у меня выходит.

Фантастически чувственные фотографии, которые делает Елена / Фото предоставлены 24 каналу

"Просто до слез": о впечатлениях от Львова и приятном сюрпризе

Как вам Львов?

Это очень хорошее место. И город, и люди. Недавно был такой случай, я подошла к мужчине, потому что хотела купить цветы. Мы разговорились и он спрашивает, откуда я. Я рассказала, что из Мариуполя, из Николаева. И тогда он подарил мне эти цветы. Просто так. Знаете, это такой поступок… Меня до слез довело! Человек просто подарил. Он сочувствовала мне. Здесь хорошие люди.

Также мне очень нравится архитектура. Эта особенная атмосфера улочек. Хочется в вечерний Львов приехать, погулять, но с комендантским часом и с детьми пока не можем.

Даже убивая наших людей, уничтожая наши дома и инфраструктуру, россияне все равно не могут отнять у нас человечность, доброту и сострадание. И даже в самые ужасные, страшные моменты жизни рядом находятся те, кто поддерживает и поможет. Кто даст чувство дома, семьи и любви. Кто поможет осуществить мечту и начать новую жизнь.