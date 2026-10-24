Тяжелая утрата для батальона: ушла из жизни военная парамедикиня Елена Шарговская

Командир медицинского батальона отметила на своей странице в фейсбуке, что эта защитница спасала жизни военных из лап смерти на самых горячих участках передовой. Она выразила глубокую благодарность своей коллеге за каждую спасенную жизнь и ее смелый выбор стать госпитальеркой.

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Путь на войне и гражданская жизнь "Джейн"

Путь "Джейн" в военной медицине начался еще в 2015 году с Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, после чего она присоединилась к "Госпитальерам".

В сентябре 2022 года Елена присоединилась к Международному легиону ВСУ и осуществляла эвакуацию раненых под Бахмутом, Торецком и на Харьковском направлении.

Из-за ухудшения состояния здоровья в августе 2024 года она уволилась из Вооруженных сил.

Помимо военной службы, Елена Шарговская была журналисткой и работала редактором изданий "Ukraїner", "Освитория" и "Новинарня". Она активно отстаивала права женщин в армии, была участницей Женского ветеранского движения и соорганизаторкой проекта "Невидимый батальон".

Ранее также ушел из жизни фельдшер Василий Широкорад, чье здоровье было подорвано тяжелыми испытаниями и многочисленными ранениями на фронте.