Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как сериалы студии "Квартал 95" попадают в Россию. Она уточнила, что украинскую продукцию покупает шведская компания, которая впоследствии перепродает ее другим странам, включая Россию.

На обвинения в том, что "Квартал 95" "продает какие-то продукты россиянам" первая леди ответила в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

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Сериалы "Квартал 95" попадают к международному дистрибьютору

Елена Зеленская заверила, что студия "Квартал 95" ничего не продает в Россию. Она рассказала, что много лет "в Каннах проходит телевизионный рынок и все продакшны едут туда и представляют свою продукцию, контент, проекты, форматы".

Там, по словам первой леди, все общаются, и есть крупные компании, которые могут приобрести контент – сериалы, программы, а затем заниматься дистрибуцией.

Мы много лет работаем со шведской компанией. Продаются проекты, то есть несколько продуктов сразу,

– отметила Зеленская.

Она добавила, что компания, которая свой продукт хочет продвинуть на международный рынок, не должна с этим продуктом бегать и всем его предлагать. Ведь есть крупные компании, которые этим занимаются.

А дистрибьютор продает их в Россию

Например, вы продали кому-то квартиру, а он продал ее другим. И вы не можете быть недовольным, кому перепродали,

– считает первая леди.

Супруга президента также назвала манипуляцией сравнение продажи сериалов россиянам с Липецкой фабрикой.

Обратите внимание! В конце марта стало известно, что второй сезон сериала "Папик" студии "Квартал 95" будут показывать в России. Сериал будет транслировать телекомпания СТС, хотя канал и находится под украинскими санкциями.