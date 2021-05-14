Елена Зеленская рассказала, продает ли "Квартал 95" сериалы россиянам
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как сериалы студии "Квартал 95" попадают в Россию. Она уточнила, что украинскую продукцию покупает шведская компания, которая впоследствии перепродает ее другим странам, включая Россию.
Источник:ТСН
На обвинения в том, что "Квартал 95" "продает какие-то продукты россиянам" первая леди ответила в программе "VIP с Натальей Мосейчук".
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Сериалы "Квартал 95" попадают к международному дистрибьютору
Елена Зеленская заверила, что студия "Квартал 95" ничего не продает в Россию. Она рассказала, что много лет "в Каннах проходит телевизионный рынок и все продакшны едут туда и представляют свою продукцию, контент, проекты, форматы".
Там, по словам первой леди, все общаются, и есть крупные компании, которые могут приобрести контент – сериалы, программы, а затем заниматься дистрибуцией.
Мы много лет работаем со шведской компанией. Продаются проекты, то есть несколько продуктов сразу,
– отметила Зеленская.
Она добавила, что компания, которая свой продукт хочет продвинуть на международный рынок, не должна с этим продуктом бегать и всем его предлагать. Ведь есть крупные компании, которые этим занимаются.
А дистрибьютор продает их в Россию
Например, вы продали кому-то квартиру, а он продал ее другим. И вы не можете быть недовольным, кому перепродали,
– считает первая леди.
Супруга президента также назвала манипуляцией сравнение продажи сериалов россиянам с Липецкой фабрикой.
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