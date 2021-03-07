Елизавета II впервые останется без частного самолета из-за сокращения расходов на оборону
Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления останется без частного самолета. Для воздушных путешествий королевская семья будет занимать самолет премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Источник:The Telegraph
Все после комплексного осмотра Министерства обороны Великобритании по модернизации военных сил. По результатам расходы на оборону в стране сокращают.
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Так, из официального авиафлота королевы уберут 4 самолета. У королевской семьи останется лишь вертолет AW-109.
На чем теперь будет летать королева
В Минобороны отметили, что несмотря на лишение королевской семьи этих самолетов, им будут предлагать для путешествий другой воздушный транспорт как VIP-персонам.
Например, королева сможет занимать самолет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. У него RAF Voyager.
Самолет, которым пользуется Джонсон / Фото Alarmy Stock Photo
Сокращение бюджета страны
В ноябре 2020 года Борис Джонсон заявлял, что расходы на вооруженные силы страны увеличат на 24 миллиарда фунтов. Однако Минобороны будет уделять внимание в основном сферам космоса и киберзащиты.
Собственно результаты пересмотра расходов на оборону Великобритании должны объявить уже 16 марта.
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