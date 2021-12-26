Новогоднее дерево установили на дне затопленного Новониколаевского карьера. Елка будет находиться под водой примерно 2 недели.
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Водолазы в Днепре установили елку в водоеме
На дно водоема традиционный символ Нового года установила группа драйверов. Аквалангисты из Днепра прикрепили елку на глубине 30 метров.
Заметим, что такая традиция в драйвере длится уже годами. В прошлом году водолазы в праздничных шапочках установили елку на глубине 32 метров и станцевали в кругу.
Елка на дне водоема в Днепре в 2021 году и в прошлом году / Фото Andrey Vorobyov и Dnipro Depo
Новогодние елки в Днепре, которые стоит увидеть
- В Днепре установили елку возле "Озерки" и в сквере "Прибрежный".
- Кроме того, в городе есть удивительная новогодняя елка в футуристическом стиле.
- Также символ Нового года расположен на Екатеринославском бульваре.
- А вот возле торгового центра "Мост-Сити" установили елку с Сантами.