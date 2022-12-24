Елка на Софийской площади будет сиять на Новый год и Рождество. Как выглядит главная красавица страны – смотрите в материале 24 канала.

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Киевская елка во время блэкаута

В этом году главная елка страны – искусственная. Ее высота составляет 12 метров. Украсили главную красавицу энергосберегающими гирляндами.

Верхушку главной елки венчает герб Украины. Нижняя часть оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.



Как выглядит главная елка Украины / фото Валентина Полищук



В Киеве уже поставили главную елку / фото Валентина Полищук



Главная елка страны в условиях блэкаута / фото Валентина Полищук

Елку украсили украшениями, которые использовали в прошлые годы – это около 1000 игрушек, в частности, шарики синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей.

Кстати, в этом году не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки.



Главная елка Украины уже светится / фото Валентина Полищук



Елку в Киеве уже украсили / фото Валентина Полищук



Елку установили в центре Киева / фото Валентина Полищук



На верхушку елки установили герб Украины / фото Валентина Полищук

Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал, что в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. Никаких больших празднований в городе не будет. По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

Напомним, ранее общественность потребовала разрешить населению использовать службы такси и таким образом перемещаться по городу в Новый год. Для этого была создана даже специальная петиция. Впрочем, есть как положительные реакции на такое предложение, так и отрицательные. Поэтому и петиций две – "за" и "против".