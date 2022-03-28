В интервью Герман Галущенко подчеркнул, что в зависимости от Российской и Белорусской энергетики не будет. Каждый день наша страна разрывает со страной-агрессором контракты.

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Уже скоро в Украине построят новое хранилище ядерных отходов

Так, отметил министр, Украина отказалась уже даже от ядерного топлива. "Энергоатом" уже публично заявил о том, что будет расторгать контракт со страной-агрессором.

И хотя мы потеряли контроль над хранилищами ядерного топлива, министр сохраняет оптимизм. Он рассказал, что в Украине уже рассматривается возможность построить новое. Оно должно соответствовать тому, что и на Запорожской АЭС.

Мы можем построить его достаточно быстро. Оно будет построено на одной из наших атомных станций,

– рассказал он.

Что касается других деталей, связанных с новым хранилищем отработанного ядерного топлива, министр решил их не озвучивать.

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