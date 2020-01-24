Эпидемия коронавируса в Китае: где правда, где ложь
Очень противоречивая информация приходит в последние дни из Китая, касающаяся так называемой "эпидемии коронавируса".
Всегда, когда нечто подобное начинает происходить в таких несвободных и недемократических государствах, как КНР, очень трудно понять: где правда, где ложь официальных властей, а где паника местных жителей.
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На данный момент из официальных источников известно, что:
– название нового коронавируса "2019-nCoV";
– у заболевших отмечается высокая смертность;
– скончалось около 30 человек, число зараженных держится в районе 1000.
– несколько китайских городов закрыты на карантин, в стране отменены новогодние гуляния и массовые мероприятия.
Остальная же информация про "новую чуму", о "применении биологического оружия", о "тысячах трупов, спрятанных на складах", пока никем, кроме желтой прессы и напуганных граждан КНР не подтверждена.
Нам остается лишь ждать, наблюдая за тем, во что в итоге все это выльется.
В свою очередь, хотим дать очевидные, но от этого не менее полезные рекомендации:
– в данный момент воздержаться от посещения КНР;
– избегать встреч и контакта с лицами, которые недавно побывали в КНР;
– отказаться от покупок товаров через популярные китайские интернет-магазины.
Это тот самый случай, когда лучше перестраховаться, чем понадеяться на авось и, вполне возможно, лишиться жизни.
Берегите себя и своих близких.
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