Эпидемия коронавируса в Китае: где правда, где ложь

Очень противоречивая информация приходит в последние дни из Китая, касающаяся так называемой "эпидемии коронавируса".

Всегда, когда нечто подобное начинает происходить в таких несвободных и недемократических государствах, как КНР, очень трудно понять: где правда, где ложь официальных властей, а где паника местных жителей.

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На данный момент из официальных источников известно, что:

– название нового коронавируса "2019-nCoV";

– у заболевших отмечается высокая смертность;

– скончалось около 30 человек, число зараженных держится в районе 1000.

– несколько китайских городов закрыты на карантин, в стране отменены новогодние гуляния и массовые мероприятия.

Остальная же информация про "новую чуму", о "применении биологического оружия", о "тысячах трупов, спрятанных на складах", пока никем, кроме желтой прессы и напуганных граждан КНР не подтверждена.

Нам остается лишь ждать, наблюдая за тем, во что в итоге все это выльется.

В свою очередь, хотим дать очевидные, но от этого не менее полезные рекомендации:

– в данный момент воздержаться от посещения КНР;

– избегать встреч и контакта с лицами, которые недавно побывали в КНР;

– отказаться от покупок товаров через популярные китайские интернет-магазины.

Это тот самый случай, когда лучше перестраховаться, чем понадеяться на авось и, вполне возможно, лишиться жизни.

Берегите себя и своих близких.

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