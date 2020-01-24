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      Эпидемия коронавируса в Китае: где правда, где ложь

      646
      Коронавируса в Китае / globallookpress

      Очень противоречивая информация приходит в последние дни из Китая, касающаяся так называемой "эпидемии коронавируса".

      Всегда, когда нечто подобное начинает происходить в таких несвободных и недемократических государствах, как КНР, очень трудно понять: где правда, где ложь официальных властей, а где паника местных жителей.

      Обратите внимание: Назвали вероятную причину появления китайского коронавируса

      На данный момент из официальных источников известно, что:

      – название нового коронавируса "2019-nCoV";

      у заболевших отмечается высокая смертность;

      – скончалось около 30 человек, число зараженных держится в районе 1000.

      – несколько китайских городов закрыты на карантин, в стране отменены новогодние гуляния и массовые мероприятия.

      Остальная же информация про "новую чуму", о "применении биологического оружия", о "тысячах трупов, спрятанных на складах", пока никем, кроме желтой прессы и напуганных граждан КНР не подтверждена.

      Нам остается лишь ждать, наблюдая за тем, во что в итоге все это выльется.

      В свою очередь, хотим дать очевидные, но от этого не менее полезные рекомендации:

      – в данный момент воздержаться от посещения КНР;

      – избегать встреч и контакта с лицами, которые недавно побывали в КНР;

      – отказаться от покупок товаров через популярные китайские интернет-магазины.

      Это тот самый случай, когда лучше перестраховаться, чем понадеяться на авось и, вполне возможно, лишиться жизни.

      Берегите себя и своих близких.

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новости политики Публикации Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье
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