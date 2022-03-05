По словам Ермака, история не должна повториться – Европа не вернется к мрачным временам Второй мировой. Если сейчас поможет Украине так, как наша страна в этом нуждается.
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Мы выстояли в тяжелых боях, но путь к миру лежит через помощь Запада
"Мы смогли выстоять в ожесточенных боях, несмотря на ужасную жестокость российских агрессоров, и мы продолжим драться", – подчеркнул Андрей Ермак. И добавил:
Мы объединены вокруг украинского флага, символа нашей идентичности, нашей решительности и воли, но будущее и выживание нашего государства во многом зависят от Запада.
Тем более – очевидно, что развязанная Россией война против Украины может стать прологом к войне великой, европейской или даже глобальной.
Поддерживать нас сегодня и помогать нам – это единственный способ достичь мира для всех и гарантировать, что история не повторится, чтобы наше будущее не повторило мрачные времена Европы,
– подытожил глава ОПУ.
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