Детали разговора политиков
Нуланд в очередной раз заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. Она также отметила, что Штаты поддерживают реализацию минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
К теме Встреча Зеленского и Байдена состоится в конце июля
Собеседники обсудили детали предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Штаты по приглашению президента США Джо Байдена,
– говорится в сообщении.
В то же время руководитель Офиса Президента проинформировал коллегу о внедрении реформ в Украине. Это происходит для того, чтобы превратить страну в прозрачное и конкурентоспособное государство. Кроме того, он рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Нуланд отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины. В частности, речь идет о реформах в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.
Что известно о предстоящей встрече Зеленского и Байдена
- 7 июня Президент Украины телефону поговорил с американским коллегой. Во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.
- По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, встреча глав государств состоится уже этим летом. Ориентировочно, после того, как Байден вернется из Европы.