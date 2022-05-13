Разговор состоялся 12 мая – на 78-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Ермак объяснил, что Кремль не откажется от захватнических планов только из-за снижения уровня жизни людей.

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Ермак объяснил, какие санкции нужно вводить против Москвы

Нужно сделать так, чтобы финансовая система (России – 24 канал) не справилась с этим бременем, чтобы российская промышленность не имела технических возможностей, технологий и материалов для производства орудий войны. Поэтому санкции должны быть долгосрочными, – объяснил Ермак.

Политик вспомнил также План действий по усилению санкций против России, которые разработала группа Ермака-Макфола. Там говорится о:

полном эмбарго на российские энергоносители, ведь это основополагающий источник финансирования военной машины Москвы;

расширении транспортных и страховых санкций;

отключении всех российских финансовых учреждений от мировой системы

"Очень важно признание России государством-спонсором терроризма и исключение его из FATF, расширение персональных санкций против подавляющего большинства российских чиновников, олигархов и пропагандистов. Нужны и дальнейшие санкции против государственных предприятий России", – пояснил Андрей Ермак.

Нужны санкции против стран, помогающих Путину обходить ограничения

Следует вводить вторичные санкции против государств, физических или юридических лиц, способствующих агрессии России или помогающих ей обходить санкции,

– говорится в сообщении.

Также Ермак вспомнил о Дорожной карте, содержащей стратегию ЕС по внедрению энергетических санкций. Объяснил:

говорится о поэтапном амбарго на российский газ в страны ЕС, чтобы снизить шок для европейских экономик;

приветствует решение Еврокомиссии о введении полного запрета на импорт всей российской нефти, ведь это очень важно.

Также, отвечая на вопрос о поддержке Украины от ЕС, Андрей Ермак сказал, что Украина и дальше нуждается в оружии, и страны Евросоюза знают, каком именно. В то же время добавил, что в Европе и мире нет надежной системы безопасности.

И сейчас одним из главных вопросов является обсуждение будущих четких гарантий безопасности для Украины,

– объяснил Ермак.

Ведь наше государство хотело бы видеть среди гарантов больше стран мира.

По его словам, эксперты предложат четкие механизмы, позволяющие направлять конфискованные российские активы, средства на эскроу-счетах и прочее на:

потребности пострадавших граждан;

или восстановление объектов инфраструктуры Украины.

Кратко о санкциях против России

12 мая Главное управление разведки рассказало, как "Роскосмос" обходит международные санкции. В частности, проводит расчеты в иностранной валюте, уменьшает объемы иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых ввели санкции, открывает счета в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции и другие мероприятия.

По состоянию на 12 мая известно, что Евросоюз планирует рассмотреть 6-й пакет санкции против России 16 мая. Предварительно писали, что туда войдет эмбарго на газ.

Однако уже 10 мая СМИ написали, что Европа не готова блокировать поставки российской нефти в третьи страны. Потому радикального шага в 6 пакете санкций не будет.

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