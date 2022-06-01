По его словам, Украина не покорилась и уже более 3-х месяцев оказывает мощное сопротивление. Из-за того, что Россия не может покорить наше государство, агрессорка решила его разрушать, а также уничтожать ее промышленный и экономический потенциал.

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С этой целью проходят постоянные ракетные и авиаудары, артиллерийские обстрелы населенных пунктов и критических объектов инфраструктуры.

Грабеж оккупированных территорий Украины носит масштабный и систематический характер. И это указывает на то, что мародерство является основой российской государственной политики на этих землях.

– сообщил Андрей Ермак.

Он пояснил, что из южных районов, которые находятся под контролем российских войск, в Россию уже вывезены сотни тысяч тонн украинского зерна. В то же время, страна-агрессорка отказывается предоставлять зеленые коридоры для экспорта сельхозпродукции.

"Это очевидный шантаж мирового сообщества дефицитом продовольствия, ведь до войны Украина выступала гарантом продовольственной безопасности 400 миллионов человек на планете", – сообщил Андрей Ермак.

Это уже четвертый тип шантажа России.

По словам Главы Офиса Президента, это уже 4 тип шантажа, к которому прибегает Кремль за время агрессии против Украины.

"Этому предшествовали угрозы Евросоюза энергетическим голодом, возможной катастрофой на одной из захваченных украинских АЭС, ударом с применением ядерного оружия. Мы не знаем, к чему еще могут привести действия России в ее стремлении к господству. Но мы знаем наверняка: его следует остановить", – объяснил Андрей Ермак.

Он отметил, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться. На востоке и юге продолжаются ожесточенные бои. "Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа ближе, чем большую помощь оказывает международное сообщество. Любую – военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную", – подытожил Глава Офиса Президента. Андрей Ермак.

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