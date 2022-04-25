Украинские власти встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в Киеве 24 апреля.

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Нужно ужесточать санкции

Ермак отмечает, что нужно увеличивать давление на Россию и закрыть возможности обходить санкции. Поэтому американским чиновникам передали специальный план, разработанный международной группой Ермака-Макфола, по усилению санкций.

Также удалось договориться о 322 миллионах долларов помощи от США, которые позволят усилить обороноспособность Украины.

Безопасные гарантии являлись предметом переговоров. США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины,

– отметил Ермак.

Еще один важный пункт – в Киев в ближайшее время вернется посольство США. Там назначат нового посла.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 25 апреля: видео

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