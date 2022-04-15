Ермак рассказал партнерам из США и Британии о преступлениях России

Ермак 14 апреля провел трехсторонние консультации с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Участие в переговорах принял и национальный советник по нацбезопасности Британии Стивен Лавгров.

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Как рассказал глава Офиса Президента, он проинформировал партнеров о ситуации на фронте и о военных преступлениях России в Украине.

По словам Ермака, стороны обсудили мирные переговоры с Россией. В контексте этого был поднят вопрос гарантий безопасности для Украины.

Проинформировал партнеров о ситуации на фронте, об ужасных преступлениях России. Обсудили ход и перспективы мирных переговоров. Ключевое внимание – механизма гарантий безопасности для Украины,

– написал Ермак.