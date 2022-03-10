Андрей Ермак дал развернутое интервью "Украинской правде", в котором рассказал, как на Банковой узнали о нападении России, как теперь выглядит день президента Зеленского, какие требования Путина могут быть удовлетворены и каково место Украины в новой концепции европейской безопасности.

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На вопрос, как выглядят день Ермака и день Президента, глава Офиса Президента дал следующий ответ.

День выглядит следующим образом: 3–4 часа в разные периоды дня, если есть возможность, это сон, а остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и т.д.

Ермак добавил, что, начиная с 24 февраля, каждый день не похож на предыдущий. Верхушке власти сложно что-либо подробно планировать. Однако заверил, что есть четкая вертикаль работающей власти, и это очень важно для управления страной.

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