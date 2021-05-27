Она сообщила об увеличении случаев глушения беспилотников миссии ОБСЕ. Ермак заверил, что Украина пытается вернуть режим тишины на Донбассе.

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Глава ОП и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе

Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Донбассе снайпер убил украинского военного и добавил, что пока не удается вернуть режим тишины. Однако заверил, что Украина продолжит работу в этом направлении.

Хельга Шмид подчеркнула:

необходимость, чтобы линия соприкосновения ни в коем случае не стала линией раскола или раздела;

что стоит прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять гуманитарную поддержку на Донбассе;

в том числе пенсионное обеспечение.

Кроме этого, она рассказала об ограничении передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии,

– отметила генеральный секретарь ОБСЕ.

Ермак сказал, что Украина отмечает эти проблемы во время переговоров на международных площадках.

Обратите внимание! 27 мая на Донбассе от рук вражеского снайпера погиб наш защитник. Только за сутки 26 мая российские наемники 9 раз нарушили режим тишины – били из минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, а также стрелкового оружия.