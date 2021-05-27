Она сообщила об увеличении случаев глушения беспилотников миссии ОБСЕ. Ермак заверил, что Украина пытается вернуть режим тишины на Донбассе.
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Глава ОП и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе
Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Донбассе снайпер убил украинского военного и добавил, что пока не удается вернуть режим тишины. Однако заверил, что Украина продолжит работу в этом направлении.
Хельга Шмид подчеркнула:
- необходимость, чтобы линия соприкосновения ни в коем случае не стала линией раскола или раздела;
- что стоит прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять гуманитарную поддержку на Донбассе;
- в том числе пенсионное обеспечение.
Кроме этого, она рассказала об ограничении передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.
Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии,
– отметила генеральный секретарь ОБСЕ.
Ермак сказал, что Украина отмечает эти проблемы во время переговоров на международных площадках.