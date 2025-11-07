Возглавлял мой "двоюродный брат": Ермак рассказал о задержании группы мошенников

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что полиция задержала "на горячем" группу мошенников. Ее возглавлял мужчина, который представился двоюродным братом чиновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

В чем заключалась мошенническая схема?

Андрей Ермак рассказал, что группу мошенников возглавлял Ермак Д. С., который представлялся его двоюродным братом.

По словам чиновника, это была мошенническая выдумка, и аферисты пытались выманить 100 тысяч долларов, обещая "устроить кого-то на высокую должность в Офисе Президента".

Сегодня нашими правоохранителями задержана организованная группа, которая, прикрываясь именами и связями с Офисом Президента, занималась мошенничеством,

– сказал Ермак в опубликованном видео.

Руководитель ОП поблагодарил правоохранителей и выразил уверенность, что преступники получат справедливое наказание.

