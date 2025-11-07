Очолював мій "двоюрідний брат": Єрмак розповів про затримання групи шахраїв
- Поліція затримала групу шахраїв, які намагалися виманити 100 тисяч доларів, обіцяючи "влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента".
- Групу очолював чоловік, що представлявся двоюрідним братом Андрія Єрмака, але це була шахрайська вигадка.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що поліція затримала "на гарячому" групу шахраїв. Її очолював чоловік, який представився двоюрідним братом посадовця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
У чому полягала шахрайська схема?
Андрій Єрмак розповів, що групу шахраїв очолював Єрмак Д. С., який представлявся його двоюрідним братом.
За словами посадовця, це була шахрайська вигадка, і аферисти намагалися виманити 100 тисяч доларів, обіцяючи "влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента".
Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами та зв'язками з Офісом Президента, займалася шахрайством,
– сказав Єрмак в опублікованому відео.
Керівник ОП подякував правоохоронцям та висловив впевненість, що злочинці отримають справедливе покарання.
Шахрайство та аферизм в Україні: останні новини
Нещодавно юнаки з Одеси створили в соцмережі TikTok фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та Героя України Роберта "Мадяра" Бровді. Від імені військового шахраї зібрали щонайменше 1 мільйон гривень нібито "донатів".
В Україні також викрили групу інтернет-шахраїв, які викрадали гроші з банківських карток громадян під виглядом "держдопомоги". Для цього вони створили сайт, що імітував портал Дія.
У "Новій пошті" попередили про шахрайські SMS, де вказують, що посилка затримується через "неправильний індекс". Там дають посилання, за допомогою якого зловмисники намагаються викрасти персональні дані.