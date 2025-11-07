Очолював мій "двоюрідний брат": Єрмак розповів про затримання групи шахраїв

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що поліція затримала "на гарячому" групу шахраїв. Її очолював чоловік, який представився двоюрідним братом посадовця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

У чому полягала шахрайська схема?

Андрій Єрмак розповів, що групу шахраїв очолював Єрмак Д. С., який представлявся його двоюрідним братом.

За словами посадовця, це була шахрайська вигадка, і аферисти намагалися виманити 100 тисяч доларів, обіцяючи "влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента".

Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами та зв'язками з Офісом Президента, займалася шахрайством,

– сказав Єрмак в опублікованому відео.

Керівник ОП подякував правоохоронцям та висловив впевненість, що злочинці отримають справедливе покарання.

