Такую неожиданную встречу в одном из столичных пабов получила общественная активистка Лина Дешвар. Фото с болельщиком-президентом она опубликовала в инстаграме.
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Зеленский и Ермак сидели с кружками пива
Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть,
– написала Дешвар.
Глава государства и глава его Офиса сидели за соседним столиком. Также компанию им составили неизвестные мужчины – вероятно, охрана. На фото видно, что политики пили пиво.
Лина Дешвар также запостила свое фото с главой государства, который не отказал болельщице в селфи.
Зеленский и Ермак болеют за сборную / Фото из инстаграма deshvar_lina
Зеленский сфотографировался с болельщицей / Фото из инстаграм deshvar_lina
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Что известно о матче Украины и Боснии и Герцеговины:
- 16 ноября Украина в гостях победила команду Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.
- Авторами голов стали Александр Зинченко и Артем Довбик.
- Поединок был решающим для украинцев, нужна была только победа.
- Теперь Украина попала в плей-офф отбора Чемпионата мира-2022.
- Жеребьевка последнего раунда квалификации состоится уже 26 ноября.