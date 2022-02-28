Соответствующее решение было принято на встрече глав внешнедипломатических ведомств стран-членов ЕС. Это произошло в воскресенье, 27 февраля.

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Что важно, решение министры стран Евросоюза согласовали единогласно. Как отмечает издание, его официально утвердят в понедельник, 28 февраля.

Мы не можем назвать их мигрантами. Это беженцы, которые ищут убежища и бегут от войны. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями этой трагедии. И должны действовать быстро, чтобы поддержать этих людей и страны, которые согласятся принять их,

– сказал после встречи евродипломатов Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС активировал механизм гражданской защиты, и уже 18 стран-членов направили гуманитарную помощь в Украину.

Обратите внимание: за несколько дней Польша приняла почти 200 тысяч беженцев из Украины. В общем, как опасаются в ООН, в случае эскалации счет может пойти на миллионы.