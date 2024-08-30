Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель по результатам встречи министров обороны. Как передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя, в целом ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных до конца года.

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ЕС подготовит больше украинских военных

По его словам, Евросоюз уже подготовил 60 тысяч украинских солдат.

Сегодня министры договорились о повышении цели до 75 тысяч, добавив еще 15 тысяч до конца года - это также хорошая новость, что мы делаем больше, чем просит Украина,

– сказал Жозеп Боррель.

Он сообщил, что Евросоюз также откроет представительство тренировочной миссии в Киеве, чтобы лучше взаимодействовать с ВСУ. Впрочем, пока министры не договорились о проведении тренировок на территории Украины. Однако, подготовка будет происходить как можно ближе к украинской границе.