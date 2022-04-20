В Евросоюзе поддержал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь в Украине с 21 по 24 апреля. Это поможет открыться ряду гуманитарных коридоров и вывезти людей из опасных оккупированных территорий.

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Кроме этого, эта пауза позволит прислать мирным жителям временного оккупированных территорий необходимую им гуманитарную помощь.

Конечно, мы поддерживаем призыв генерального секретаря ООН. Мы, Европейский союз, также повторяем свой призыв к прекращению военных действий и всех военных операций... И не только на время Пасхи, я бы сказал – надолго,

– сказал официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

Заметим, что призыв ООН был поддержан и в Министерстве иностранных дел Украины. Осталось, чтобы Россия наконец-то позволила своим войскам открыть гуманитарные коридоры и позволила оказать людям необходимую им помощь.

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