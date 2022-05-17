После того как в апреле Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, Еврокомиссия просит страны-члены Союза подготовиться к полномасштабному "шоку от прекращения поставок".

Читайте также Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с Россией, — министр энергетики Галущенко

Фиксирование цены на газ

С середины марта природный газ торговался на уровне около 100 евро/МВт-ч, что в семь раз больше по сравнению с многолетними средними ценами. Это привело к росту цен на электроэнергию.

Хотя предыдущие меры, которые приняли осенью, рассчитаны на улучшение ситуации из-за высоких цен на газ, а новые меры могут быть полезны в случае внезапного крупномасштабного или даже полного прекращения поставок российского газа, что приведет к невыносимо высоким ценам на газ,

– говорится в проекте политического документа.

Первой из новых мер, предусмотренных в Брюсселе, является прямое вмешательство в рынок с "максимальной регулируемой ценой на природный газ, поставляемый европейским потребителям и компаниям (предельная цена ЕС)".

Негативные последствия фиксации цен на газ

Ограничение цен на газ мгновенно облегчит жизнь потребителям и предотвратит инфляционное давление на экономику, но вызывает большие споры даже внутри Еврокомиссии. Также это приведет к тому, что ЕС потеряет информацию о спросе на газ во время кризиса, поскольку цена будет фиксированной.

"Еще один очень важный негативный эффект состоит в том, что объявление предельной цены на газ во время чрезвычайных ситуаций приводит к снижению закачки в хранилища, чего необходимо любыми способами избежать", – заявил чиновник ЕК.

Эксперты также рекомендуют не фиксировать цены, поскольку это приведет к сокращению запасов.

Если правительства объявят о будущей ценовой границе, у фирм не будет стимула заполнять газовые хранилища, а наоборот: внезапно станет финансово привлекательным отложить закачку хранилищ или даже разорить их сегодня и продавать газ, пока цены высокие,

– отмечают эксперты.

Это также может противоречить правилам, которые рассматривает сейчас ЕС и которые требуют минимального уровня хранения газа ежегодно перед зимним отопительным сезоном.

Обратите внимание – Германия заявила, что война в Украине – это начало конца Путина: смотрите видео