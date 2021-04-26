Евросоюз летом 2021 года планирует начать принимать туристов, которые имеют прививку от коронавируса. Однако только теми вакцинам, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств.

О планах ЕС принимать туристов изданию рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В то же время она не уточнила, когда именно хотят открыть для туристов границы Европейского союза. Однако отметила, что это может произойти летом 2021 года.

Сейчас также неизвестны детали того, как будет восстанавливаться туризм.

Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA),

– заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что американцы тоже используют соответствующие вакцины, поэтому смогут путешествовать в страны ЕС. Кроме того, сейчас идут активные переговоры между США и ЕС о признании "паспортов вакцинации" друг друга.

В то же время фон дер Ляйен уточнила, что восстановление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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