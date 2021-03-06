Генсек НАТО пояснил, что территория Европейского Союза значительно меньше территории, которыми занимается НАТО. И хотя часть войск находится на северной границе Европы, в случае конфликта понадобится помощь соседних стран.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что "оборона Европы зависит от тесных трансатлантических связей, а не от поиска стратегической автономии континента". Он заявил, что не верит в то, что любая страна мира или целый континент смогут самостоятельно решить проблемы безопасности, с которыми мир сталкивается сегодня.

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О каких проблемах безопасности заметил Генсек НАТО

В северной части Европы расположены фланги ЕС, которые при необходимости будут защищать от российских посягательств США, Канаду и Великобританию (которые не являются частью ЕС).

Конфликт на территории Турции (которая тоже не в ЕС) с террористической группировкой ИГИЛ. Она имеет границы с Сирией и Ираком, поэтому является стратегической территорией в этой войне.

Я поддерживаю усилия ЕС в области обороны, поскольку большие расходы на оборону, новые военные возможности и решения проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности – все это будет полезно для европейской безопасности, трансатлантической безопасности для всех нас. Поэтому все эти усилия – пока они дополняют НАТО – мы приветствуем их, но ЕС не может защитить Европу,

– заявил Столтенберг.

Он добавил, что более 90% людей, живущих в Европейском Союзе, фактически имеют гарантии безопасности НАТО. Но лишь 20% оборонных расходов трансатлантической организации поступают от членов ЕС.