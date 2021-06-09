Говорится об отмене постановления о санкциях от 2019 года. Карательные ограничения против Януковичей будут действовать, однако те, которые были восстановлены в марте 2021 года.

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Совет ЕС обещает проанализировать вердикт суда

Мы приняли к сведению сегодняшнее решение суда ЕС общей юрисдикции от 9 июня 2021 года об отмене решения о повторном включении Виктора и Александра Януковичей в 2019 году под украинский режим санкций за незаконное присвоение средств. Совет ЕС внимательно анализирует вердикты и их последствия,

– отметил представитель верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

Вопрос санкций к Януковичу и его сыну будет предметом пересмотра и для этого необходим консенсус.

Януковичи попали под санкции Евросоюза в 2014 году

Отметим, что Виктор и Александр Януковичи попали под санкции ЕС в 2014 году. Причина – уголовное производство против них в Украине за хищение государственных средств в особо крупных размерах. Их активы в Евросоюзе заморожены.

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