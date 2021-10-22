При трехпроцентной статистической погрешности разница в 0,2% значения не имеет. К тому же речь идет о телефонном опросе.

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Я вчера приводил комментарий представителя КМИС Антона Грушецкого о том, что такой метод опроса может играть в пользу отдельных политических субъектов, в том числе в пользу Порошенко и его партии.

Наконец, нет никакой сенсации в том, что "Слуги народа" оказались на втором месте. В декабре 2020 года и в январе 2021 года по данным КМИС "Слуги народа" также были на втором месте, а на первом месте была ОПЗЖ с отрывом в несколько процентов. Но уже в феврале 2021 года ситуация поменялась.

После санкций против Виктора Медведчука и его телеканалов "Слуги народа" вернулись на первое место. Рейтинги президентской партии постоянно колеблются. Также надо учитывать, что рейтинги ведущих партий – "Слуги народа", "Евросолидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ – в значительной мере выровнялись за последний год.

Матеріал для роздумів / Скріншот рейтингу партій від КМІС за жовтень 2021 року

Что касается партийных рейтингов КМИС по их октябрьскому опросу, то есть несколько странных моментов, которые сложно объяснить с помощью обычной логики.

Рейтинги партий у нас, как правило, отражают рейтинги лидеров. Хотя бывают и специфические нюансы.

Например, рейтинг Владимира Зеленского всегда заметно (на несколько процентов) превышал рейтинг его партии. Но все-таки есть прямая корреляция между рейтингом лидера и рейтингом его партии. И если растет рейтинг лидера, то растет и рейтинг его партии. И наоборот. И вот здесь мы видим первую странность.

Як виглядає різниця у 2 десятих відсотка / кумедна інфографіка "ЄС"

По сравнению с сентябрьским (2021) опросом КМИС рейтинг Петра Порошенко снизился на 1%, а рейтинг его партии почему-то вырос на 2%. Можно все списать на трехпроцентную статистичпескую погрешность, но именно эта странность и обусловила первое место "Евросолидарности" в партийной рейтинговой гонке.

Кстати, рейтинг "Слуг народа" от общего числа респондентов по сравнению с сентябрем 2021 года не изменился, даже немного подрос (на 0,3%).

Самая большая странность в партийных рейтингах КМИС за октябрь 2021 года – аномально низкое число респондентов, которые заявили, что не будут участвовать в выборах, – всего 0,9%.

Для сравнения, отвечая на вопрос о кандидатах в президенты, 8,6% респондентов заявили, что не будут участвовать в выборах, еще 13,8% респондентов затруднились ответить на вопрос, за кого они будут голосовать на президентских выборах.

В сентябрьском (2021) опросе КМИС 19% респондентов ответили, что не будут голосовать на выборах в Верховную Раду. Ну а на реальные выборы у нас в последние годы не приходят около 40% зарегистрированных избирателей, а то и больше.

Правда, значительная часть этих людей отказывается участвовать и в социологических опросах. Однако, все-таки, в социологических опросах (при разных методах их проведения) немалая часть респондентов (как правило, не меньше 10%, а часто и больше) заявляет, что не будет участвовать в выборах. Поэтому и возникает удивление по поводу аномально низкой доли респондентов, не желающих участвовать в выборах.