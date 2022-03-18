Министр иностранных дел подчеркнул, что ЕС сделал невозможное возможным. Зато изменений относительно членства Украины в НАТО нет.

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Кулеба напомнил, что Европарламент принял резолюцию, где сказал, что Украине нужно дать статус кандидата на членство. ЕС поддержал нашу заявку, а Еврокомиссия уже начала практические процедуры по ее рассмотрению.

ЕС перешагнул через себя, ЕС сделал невозможное возможным. НАТО – нет. Так может, это время нам задуматься?

– спросил дипломат.

Он подытожил, что Украина за 2 недели прошла путь, который другие страны преодолевают не просто годами, а десятилетиями. Кулеба считает, что это благодаря президенту и его репутации в Европе и мире сейчас.