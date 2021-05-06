Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили въезд на территорию государств-членов ЕС в период пандемии COVID-19. К сожалению, Украины в нем до сих пор нет.

6 мая список стран, гражданам которых разрешен въезд, пополнил Израиль. Так, в перечне уже есть 7 государств. Украины, увы, в нем пока нет.

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Каким странам разрешили въезд

Австралия,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд.

Китаю также откроют границы

В списке есть особые административные районы Китая – Гонконг и Макао. Однако границы для граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения стран-членов. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Обратите внимание! Список стран пересматриваются каждые 2 недели и в случае необходимости его обновляют. Государствам разрешают въезд по следующим критериям: эпидемиологическая ситуация, противодействие COVID-19, надежность информации о заболевании.

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