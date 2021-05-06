ЕС расширил список стран, которым разрешил въезд: Украины в нем нет
Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили въезд на территорию государств-членов ЕС в период пандемии COVID-19. К сожалению, Украины в нем до сих пор нет.
Источник:Совет ЕС
6 мая список стран, гражданам которых разрешен въезд, пополнил Израиль. Так, в перечне уже есть 7 государств. Украины, увы, в нем пока нет.
Интересно В Египте ужесточают карантин: закрывают пляжи и частично рестораны
Каким странам разрешили въезд
- Австралия,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд.
Китаю также откроют границы
В списке есть особые административные районы Китая – Гонконг и Макао. Однако границы для граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения стран-членов. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Читайте также Танзания изменила правила въезда: новые требования
Поделиться новостью