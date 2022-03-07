Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кстати В Конгрессе США думают, как отрезать Россию от импорта нефти

Что предполагает план

  • Расширение поставщиков, переход на трубопроводный газ,
  • Инвестирование ЕС в возобновляемые источники энергии
  • Повышение энергоэффективности.

Когда именно представят план – не сообщили. Неизвестно, когда окончательно планируют избавиться от энергозависимости от России.

ВСУ

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