Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кстати В Конгрессе США думают, как отрезать Россию от импорта нефти

Что предполагает план

Расширение поставщиков, переход на трубопроводный газ,

Инвестирование ЕС в возобновляемые источники энергии

Повышение энергоэффективности.

Когда именно представят план – не сообщили. Неизвестно, когда окончательно планируют избавиться от энергозависимости от России.