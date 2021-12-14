О решении ЕС заявил журналист Ричард Юзвяк. На официальных ресурсах ЕС такая информация якобы должна появиться в ближайшее время.
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Белый дым. Мы имеем Выводы по расширению ЕС – в отличие от прошлого года. Северная Македония. Албания,
– написал Юзвяк.
Журналист написал "Белый дым", намекая на традиции Ватикана при избрании нового Папы. В этом случае белый дым означает коллегиальное принятие решения об окончательном выборе.
Что этому предшествовало
Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. Последняя в августе получила поддержку Австрии, Чехии и Словении. Однако 29 сентября страны ЕС не смогли подтвердить свое обещание балканским странам о том, что их примут.
К слову, Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров с ЕС.