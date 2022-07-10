Это произошло после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины и на фоне планов ЕС создать объединенные вооруженные силы вместе с НАТО. Два российских шпиона, недавно высланные Бельгией, были специалистами по перехвату сигналов. Китай и Израиль также были замешаны в скандалах с подслушиванием ЕС в Брюсселе в последние годы.

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СМИ пишет, что в будущем бункере сможет разместиться около 100 человек – до 34 руководителей и 34 их протоколистов, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал. ЕС насчитывает 27 членов, но в будущем может расшириться. Кроме того, безопасную комнату также будут использовать для встреч на низшем уровне послами и чиновниками ЕС.

Каким будет новый бункер для секретных переговоров

Комната будет отключена от сети, но оснастят ее внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.

И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы "уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений" – электромагнитных и радиоволн, которые можно перехватывать дистанционно.

Объект должен быть построен до 2024 г. в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено, но официальные лица ищут что-нибудь рядом с обычным залом для саммита ЕС, чтобы лидерам было легче передвигаться между помещениями.

Есть определенный протокол проверки людей и комнаты

Любой входящий, даже если он уборщик, должен иметь допуск безопасности "СЕКРЕТ ЕС". Этот уровень безопасности охватывает информацию, которая может "серьезно навредить" интересам ЕС, если она получит огласку. Эти секреты могут "поднять международную напряженность", "угрожать жизни" или "общественному порядку" в Европе.

Также лидеры и сотрудники ЕС должны будут оставлять свои телефоны, ноутбуки, смартчасы, электронные брелки и даже слуховые аппараты в звуконепроницаемых шкафчиках вне камеры. Охранники будут принимать все меры, чтобы никто не пронес подслушивающие устройства. Бункер будет сканировать до и после встреч, чтобы обнаружить, локализовать и нейтрализовать любое прослушивающее устройство.

Там будет соответствующий уровень комфорта для VIP-персон (мебель, стулья и т.д.) и соответствующий фиксированный декорум (например, флаги, но не цветы или другие часто заменяемые предметы). Любая новая мебель, техническое оборудование или аксессуары (цветы, украшения, напитки и т.п.) должны пройти проверку TSCM.

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Даже это может не подействовать на 100%

При всем внимании ЕС к деталям изящество современного шпионского ПО позволяет слишком легко скрыть его. Собеседник рассказал, что рядом с Shape (базой НАТО в Бельгии) есть несколько пустых домов, где разведывательные службы государств-членов проводят обучение по подслушивающим устройствам.

У одной команды есть 24 часа, чтобы разместить как можно больше жучков, а у другой команды есть 24 часа, чтобы их найти. Эстонцы лучшие в обнаружении, но никто никогда не находит все устройства,

– сказал источник.

Напомним, что двое российских специалистов по связи выслали Бельгии вместе с еще несколькими десятками других шпионов, выдававших себя за дипломатов в бельгийском посольстве и консульствах, что дало представление об уровне угрозы в столице ЕС.

За несколько лет до полномасштабной войны в Европе бельгийские военные были предупреждены о потенциальных российских или китайских подслушивающих устройствах в VIP-самолетах, арендованных для перевозки лидеров ЕС и НАТО.

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