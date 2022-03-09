Однако запретом евро не ограничатся. Также ЕС запретит сделки с Центральным банком Беларуси. Это касается управления резервами или активами, а также предоставления государственного финансирования для торговли и инвестиций.

К теме Беларусь тоже может ожидать дефолт: S&P снизили кредитный рейтинг

Другие санкции

Кроме того, 3 белорусских банка отключат от SWIFT: "Билагропромбанк", "Банк Дабрабут" и "Банк развития", а также их дочерние компании.

Запретят листинг и предоставление услуг по акциям белорусских государственных предприятий на торговых площадках ЕС с 12 апреля.

Ограничат прием денег из Беларуси в ЕС, в частности, депозиты более чем в 100 тысяч евро от граждан или резидентов Беларуси.

Интересно – Белорусская оппозиция работает, чтобы белорусы не шли воевать, – Латушко:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!