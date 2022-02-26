Ранее они обещали Украине полную поддержку. После нападения стараются бить по наиболее болезненным точкам страны-оккупантки.

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В частности, ЕС ударил по нефтяной отрасли оккупанта. Партнеры запретили в Россию экспорт технологий для нефтяной сферы.

Наш запрет экспорта ударит по нефтяному рынку, что сделает невозможным для России модернизацию ее нефтеперерабатывающих заводов. Они дали России экспортных поступлений на 24 миллиарда евро,

– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, импорт нефти или газа в ЕС не собираются ограничивать. Но нельзя будет поставлять в Россию товары и технологии, нужные для модернизации НПЗ к стандарту Евро-6.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.