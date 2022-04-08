Речь идет о белорусских и российских автотранспортных предприятиях. Им не разрешено перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС.

Все здесь Закрытые порты и эмбарго на уголь: ЕС одобрил пятый пакет санкций против России

Запрещены даже транзитные перевозки по территории ЕС

Под запретом даже транзитные перевозки. Однако есть определенные исключения для ряда продуктов. Это фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция. В частности, можно перевозить пшеницу, а также использовать транспорт для гуманитарных целей.

Санкции приняли после зверств России в Буче

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что последний пакет санкций был принят после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других городах. В Брюсселе отметили, что цель карательных ограничений – "остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск".

Узнайте в видео: Сенат США поддержал закон о ленд-лизе для Украины