В то же время ЕС принял решение забрать Соединенные Штаты Америки и еще 5 стран из списка безопасных государств. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

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Какие страны забрали из списка

Согласно документу, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых стоит отменить ограничения на поездки. Соответствующие страны забрали из списка:

Израиль;

Косово;

Ливан;

Черногория;

Республика Северная Македония;

США.

Соответствующее решение, как говорится в заявлении Совета ЕС, не влияет на возможность государств отменить временное ограничение на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных туристов.

Отметим! Еще 22 августа стало известно, что ЕС удалит 6 стран из списка безопасных для путешествий.

Как определяют безопасные страны

Для того, чтобы признать государство безопасным для путешествий есть 2 фактора. Среди них – общая эпидемиологическая ситуация и количество больных за 14 дней. То есть статистика не должна превышать 100 случаев на 100 тысяч населения.

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