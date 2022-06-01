Отмечается, что по этому уголовному производству ему грозит до 15 лет за решеткой , дополнительно к уже приговоренным ранее 9 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ и сам Алексей Навальный на своей странице в фейсбуке.

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Новое уголовное дело против Алексея Навального

В новом уголовном деле Алексея Навального обвиняют в следующих преступлениях :

создание экстремистской группы;

разжигание ненависти;

призывы к несогласованным митингам.

Не знаю, может, Путин не ненавидит меня, а тайно обожает? Поэтому хочет, чтобы я, прямо как он, был спрятан в подземном бункере под охраной надежных людей. Как иначе объяснить, что еще и 8 дней не прошло, как начал действовать приговор, по которому мне дали 9 лет колонии строгого режима? И сегодня вот снова следователь припрыгал и официально объявил мне обвинения по новому делу,

– отреагировал на открытое против него очередное уголовное производство Навальный.

Контекст

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу против Алексея Навального по обвинению в "особо большом мошенничестве" и "неуважении к правосудию". Российский политик получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

К слову, по фабуле этого дела, Навальный создал организованную группу совместно с приближенными лицами – Леонидом Волковым, Романом Рубановым и т.д., которая собирала у неограниченного круга лиц средства для деятельности ряда его организаций.

Речь идет, в частности о "Фонде борьбы с коррупцией", "Фонде защиты прав граждан" и "Штаба Навального", созданных российским так называемым "оппозиционным политиком", которые в России были признаны экстремистскими организациями и запрещена их деятельность.

Важно! Несмотря на тиражирование тезиса об "оппозиционности" Алексея Навального и его преследовании Кремлем, политик поддерживает аннексию Крыма Россией и не считает Украину геополитическим субъектом.

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