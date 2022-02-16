Пропагандистская нестыковка

Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия – наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении. Как же так? Получается, те, кто больше всего призывает дружить с Россией, больше всего ее же и боятся?

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С 2014 года эти люди нас убеждали, что в Украине – фашизм, у власти – страшные радикалы и русофобы. Но от "радикалов" при этом почему-то никто не убегал. Все эти чуваки из ОПЗЖ сидели тут, спокойно ходили в Раду, выступали на эфирах. А как только пошли слухи, что здесь могут появиться их любимые россияне, – так сразу почему-то побежали прочь. Странно, да? Фашистов не боялись, а от антифашистов бросились бежать сломя голову.

Решили скрыться в "логове врага"

При этом один только Волошин честно поехал в Беларусь. Остальные – в загнивающую Европу, Израиль, страны НАТО. Какой-то сюрреализм. Люди годами орут, что в НАТО нам не надо, что в Украине – внешнее управление, но при первом же шухере (точнее, при первых слухах о возможном шухере) устремились именно туда. Под крыло "внешних управителей" из "агрессивного блока".

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Но по факту мы видим, что эти люди плюют и на страну, и на людей, и валят в страны НАТО первыми, даже когда никакой опасности еще по факту нет.

Не представляю, кто может верить этим ничтожествам после всего, что произошло. Кто может за них голосовать?

Угроза вторжения России в Украину, депутаты ОПЗЖ сбежали в Европу
Список депутатов, которые покинули Украину перед угрозой российского вторжения / Фото с фейсбука Дениса Казанского

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