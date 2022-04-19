Соответствующую информацию обнародовало издание Медиазона. Там также обнародовали видео, как люди, которые представились "журналистами" и имели камеру, ходили у дома женщины.

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Пропагандисты россиянку назвали "тещей" Зеленского

56-летняя россиянка Ольга Кияшко, являющаяся маркетологом, получила от соседа тревожные сообщения в вацапе.

Он писал, что "двое странных типов" были возле ее дома в Подмосковье – у них была видеокамера, представились журналистами и расспрашивали соседей об Ольге. В частности, спрашивали, замужем ли она с Владимиром Тимофеевичем Кияшко, однако им рассказали, что Ольга живет сама.

После разговора они отошли ближе к стоянке и начали кому-то звонить.

Он будто бы отчитывался: сказал, что они уже "были по первому адресу", и теперь приехали и что-то снимают на второй. Конечно, я позвонила по своему первому адресу в Тушино, где я прописана, но не живу. И выяснилось, что в этот же день ко мне ломились, настойчиво звонили в дверь, но с соседями они не пообщались,

– рассказала женщина.

Ольга выяснила, что Владимир Тимофеевич Кияшко – это тесть президента Владимира Зеленского.

"А соответственно теща Зеленского – это я. Ну, будто я – Ольга Витальевна Кияшко. Тот факт, что теща родилась в 1953 году, а я в 1965-м, никого не смущает. Потому что, найдя информацию о квартире, люди точно могли сравнить годы рождения", – заявила россиянка.

Пропагандисты у дома "тещи Зеленского" в Подмосковье: смотрите видео

Впоследствии женщина в российском поисковике Яндекс увидела упоминание своего имени и фамилии. Пропагандисты начали распространять информацию, якобы у Президента Украины есть недвижимость в Москве и подали квартиру Ольги Кияшко как эту "президентскую" квартиру.



Пропагандисты цинично обманывают / Скриншот 24 канала

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