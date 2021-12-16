Первый случай нового штамма COVID-19 был обнаружен в городе Катовице. Заболела молодая женщина.
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Омикрон уже в Польше
Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо,
– заявили в Минздраве Польши.
В министерстве добавили, что санитарная инспекция страны приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса.
Штамм Омикрон: что о нем известно
- Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. Ученые предполагают, что Омикрон мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека.
- По информации руководителя двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра, новый вариант "вобрал" у себя невероятное количество мутаций.
- ВОЗ заявила, что штамм вызывает заболевание в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.
- Случаи заражения Омикроном зафиксировали уже почти в 80 кранах.
- Имеющиеся вакцины не слишком эффективны против этого штамма. Препарат от Pfizer обеспечил только 33% защиты.