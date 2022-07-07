Он сказал, что "чем дальше, тем сложнее будет договориться с россией". Заявления путина разлетелись по российским СМИ, передает 24 канал.

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Нас хотят победить на поле боя, ну что тут сказать, пусть попробуют,

– пригрозил путин.

Он наивно думает, будто достигнет своих намерений. Говорит, в любом случае завершит цели войны, которую называет "спецоперацией".

Снова риторика о "коварном Западе"

Диктатор абсурдно перекладывает вину в войне. Он говорит, мол, ее "развязал коллективный Запад, а не россия". При этом путин еще и где-то видит сторонников своей политики в США и Европе. В то же время добавляет, что "попытки Запада навязать миру свой миропорядок – обречены".

Кроме того, диктатор говорит, что "Запад собирается воевать с россией до последнего украинца". При этом цинично называет это трагедией для украинского народа.

Предыдущие заявления путина

В конце июня диктатор сказал, что россия и дальше будет "развивать и укреплять" свою армию. Мол, собирается "совершенствовать" боевой состав и привлекать ракетные комплексы С-500.

Также диктатор соврал об ударе россии по ТЦ в Кременчуге. Путин заявил, что там "нет никакого теракта", якобы "ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит".

Отметим, что в эти сказки президента государства-агрессора верят разве что россияне.

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