Еще одна жертва суицидальной игры "Момо": повесился 18-летний парень

Суицидальная игра для подростков "Момо" начала свою активность – появилась вторая жертва. В Индии полиция расследует обстоятельства гибели 18-летнего школьника, который также играл в эту "игру".

Об этом говорится на сайте "Факты".

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В индийском городе Дарджилинг юноша по имени Маниш Сарк повесился в кладовке возле своего дома. Выяснилось, что он оставил зловещие рисунки и надписи на стенах – в том числе "повешен", "глаз дьявола" и другие.

Такой же рисунок повешенного человека, который оставил Маниш, я видел в приложении "Момо". Эта игра ответственна за его смерть,

– заявил кузен погибшего.

"Мой сын был искренним, трудолюбивым и невинным. Он часто играл в онлайн-игры. Я уверена, что" Момо "забрала его от нас", – сказала убитая горем мать Чандра Майя Сарки.



Стало известно, что незадолго до смерти ученик 12-го класса частной школы присоединился к суицидальной игре "Момо" в приложении WhatsApp. Учительница Сарита Шарма сказала, что некоторые друзья Маниша также играли в "Момо", но потом прекратили.



Маниш сначала относился к игре, как к развлечению. Он выполнил две задачи "Момо", но потом ему надоело. Он попытался стереть игру, но она загадочным образом появлялась в его телефоне снова и снова. "Я даже дважды переформатировал телефон", – говорил юноша незадолго до смерти. Напуганный, он все рассказал родителям. А уже через несколько дней покончил с собой.

Напомним, в Украине появилась первая жертва суицидального игры "Момо". В Кривом Роге 13-летняя девочка София выпрыгнула из окна шестого этажа, она в тяжелом состоянии.