Еще одно убийство целой семьи произошло в Украине: детали

Накануне в Одесской области в одной из квартир обнаружили мертвой целую семью – отца, мать и их 10-летнюю дочь. По словам правоохранителей, на телах всех можно было увидеть следы насильственной смерти.

Как рассказал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, в милицию обратился отец главы семьи. По словам мужчины, он не смог достучаться в квартиру к детям. В итоге полицейские пригласили спасателей, чтобы те срезали решетку из окон, передает ТСН .

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"В квартире нашли три тела: мать и дочь были задушены, отец истек кровью. Предварительно установлено, что владелец квартиры задушил свою жену и дочь, а затем покончил с собой", – отметил Головин.

Сосед и понятой Александр Родедян предполагает, что женщину мужчина мог задушить руками, а девочку – или проволокой, или чем-то еще. Также мужчина увидел у 37-летнего злоумышленника около четырех нанесенных канцелярским ножом разреза.

"Семья, где произошла трагедия, была вполне благонадежной. Хотя и держались немного замкнуто, но между собой жили дружно, каждый вечер гуляли втроем – с ребенком. Никогда их не видели и навеселе", – добавил он.

В то же время другие соседи сообщили, мужчину накануне якобы уволили с работы. Мол, поскольку он был единственным кормильцем в семье, то упал в отчаяние.

Правоохранители пока мотив преступления не установили. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Одесской области произошло еще одно ужасное массовое убийство – здесь в одном из частных домов обнаружили со следами насильственной смерти тела четырех человек: хозяина, двух мужчин и женщины. Впоследствии правоохранители сообщили, что вероятного преступника они задержали. По информации местных журналистов, мотивом преступления могла стать ревность.