Ужасное убийство семьи в Виннице: подозреваемому избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении массового убийства семьи в Виннице. Мужчине, который был главой убитой семьи, присудили содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Винницы.

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Винницким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В уголовном производстве назначено более 15 судебных экспертиз, проведены и проводятся десятки допросов и осмотров места происшествия и вещественных доказательств, досудебное расследование продолжается,

– говорится в сообщении.

Отметим, что мужчине грозит пожизненное заключение.

Как пишет "Обозреватель", у мужчины есть еще одна семья на стороне. Со своей женой, которую он убил, развелся в прошлом году. Вместе с ней и двумя малолетними детьми он убил и свою мать, которая проживала в квартире вместе с невесткой. Что могло послужить причиной такого страшного преступления – пока неизвестно.

Добавим, что подозреваемый сам позвонил в полицию и сообщил о телах родственников в квартире. До этого он выбросил молоток, которым убивал семью, в центре Винницы.

Напомним, перед новогодней ночью, 31 декабря, в Виннице была убита целая семья. Во время кровавой резни выжила лишь 3-летняя девочка. Ее с телесными повреждениями в области головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы, однако, к сожалению, там она умерла.