Ужасное убийство семьи произошло в Виннице: среди жертв – две малолетних ребенка

Днем 31 декабря в Виннице произошло жестокое убийство сразу трех человек, среди которых оказался и ребенок. Также в результате инцидента 3-летняя девочка с телесными повреждениями в области головы была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, однако, к сожалению, там она умерла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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"Скорую медицинскую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи "скорой" подтвердили смерть трех людей. Также в квартире находилась 3-летняя девочка, которую с тяжелыми травмами головы госпитализировали", – говорят правоохранители.

По их словам, девочку, к сожалению, медикам не удалось спасти, так как травмы, полученные ею, оказались несовместимыми с жизнью. Следовательно, во время оказания медицинской помощи ребенок умер в больнице.

На месте преступления правоохранители обнаружили трех мертвых людей, среди которых был 7-летний парень, также 3-летняя девочка умерла в больнице

Кто мог совершить это жуткое преступление, пока неизвестно. Правда, правоохранители подчеркнули, что на момент их приезда в квартире находился 30-летний мужчина, который собственно и вызвал скорую. В итоге его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

"После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, по подозрению в совершении этого преступления работники полиции задержали родственника погибших, который вызвал скорую помощь", – добавляют в полиции.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители отрабатывают различные версии. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве нескольких людей. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы", – констатировали полийцейские.

Напомним, 30 декабря в центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, который, вероятно, был местным криминальным авторитетом.