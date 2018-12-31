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      Ужасное убийство семьи произошло в Виннице: среди жертв – две малолетних ребенка

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      В Виннице зверски убили четырех человек: среди погибших – два ребенка
      В Виннице зверски убили четырех человек: среди погибших – два ребенка / Пресс-служба ГУ НП

      Днем 31 декабря в Виннице произошло жестокое убийство сразу трех человек, среди которых оказался и ребенок. Также в результате инцидента 3-летняя девочка с телесными повреждениями в области головы была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, однако, к сожалению, там она умерла.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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      "Скорую медицинскую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи "скорой" подтвердили смерть трех людей. Также в квартире находилась 3-летняя девочка, которую с тяжелыми травмами головы госпитализировали", – говорят правоохранители.

      По их словам, девочку, к сожалению, медикам не удалось спасти, так как травмы, полученные ею, оказались несовместимыми с жизнью. Следовательно, во время оказания медицинской помощи ребенок умер в больнице.

      Вінниця, жертви, діти, кримінал, вбивство

      На месте преступления правоохранители обнаружили трех мертвых людей, среди которых был 7-летний парень, также 3-летняя девочка умерла в больнице

      Кто мог совершить это жуткое преступление, пока неизвестно. Правда, правоохранители подчеркнули, что на момент их приезда в квартире находился 30-летний мужчина, который собственно и вызвал скорую. В итоге его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

      "После проведения первоочередных следственных действий, на основании собранных доказательств, по подозрению в совершении этого преступления работники полиции задержали родственника погибших, который вызвал скорую помощь", – добавляют в полиции.

      Следственные действия продолжаются. Правоохранители отрабатывают различные версии. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве нескольких людей. За такое преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

      "На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты. Проводится осмотр места происшествия. По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы", – констатировали полийцейские.

      Напомним, 30 декабря в центре Ивано-Франковска застрелили мужчину, который, вероятно, был местным криминальным авторитетом.

      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Криминальные новости Винница
      Источник: 24 канал
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