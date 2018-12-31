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      Жахливе вбивство родини сталося у Вінниці: серед жертв – дві малолітні дитини

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      У Вінниці по-звірячому вбили чотирьох людей: серед загиблих – дві дитини
      У Вінниці по-звірячому вбили чотирьох людей: серед загиблих – дві дитини / Прес-служба ГУ НП

      Удень 31 грудня у Вінниці сталося жорстоке вбивство одразу трьох людей, серед яких опинилась і дитина. Також унаслідок інциденту 3-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями в області голови було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, однак, на жаль, там вона померла.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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      "Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина. Лікарі "швидкої" підтвердили смерть трьох людей. Також у квартирі перебувала 3-річна дівчинка, яку з важкими травмами голови госпіталізували", – кажуть правоохоронці.

      За їхніми словами, дівчинку, на жаль, медикам не вдалося врятувати, оскільки травми, отримані нею, виявилися несумісними з життям. Відтак, під час надання медичної допомоги дитина померла у лікарні.

      Вінниця, жертви, діти, кримінал, вбивство
      На місці злочину правоохоронці виявили трьох мертвих людей, серед яких був 7-річний хлопець, також 3-річна дівчинка померла у лікарні 

      Хто міг скоїти цей моторошний злочин, наразі невідомо. Щоправда, правоохоронці підкреслили, що на момент їхнього приїзду у квартирі перебував 30-річний чоловік, який власне і викликав швидку. У підсумку його було доправлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин.

      "Після проведення першочергових слідчих дій, на підставі зібраних доказів, за підозрою у вчиненні цього злочину працівники поліції затримали родича загиблих, який викликав швидку допомогу", – додають у поліції.

      Слідчі дії тривають. Правоохоронці відпрацьовують різні версії. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство кількох людей. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

      "На місці події наразі працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти. Проводиться огляд місця події. За попередньою інформацією, потерпілі загинули від завданих травм голови", – констатували полійцейські. 

      Нагадаємо, 30 грудня в центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, який, ймовірно, був місцевим кримінальним авторитетом.

      Теги: Новини України Вінниця Кримінальні новини Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
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