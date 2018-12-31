Жахливе вбивство родини сталося у Вінниці: серед жертв – дві малолітні дитини

Удень 31 грудня у Вінниці сталося жорстоке вбивство одразу трьох людей, серед яких опинилась і дитина. Також унаслідок інциденту 3-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями в області голови було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, однак, на жаль, там вона померла.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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"Швидку медичну допомогу викликав вінничанин, який повідомив, що виявив у своїй квартирі мертвими 63-річну матір, 30-річну дружину та 7-річного сина. Лікарі "швидкої" підтвердили смерть трьох людей. Також у квартирі перебувала 3-річна дівчинка, яку з важкими травмами голови госпіталізували", – кажуть правоохоронці.

За їхніми словами, дівчинку, на жаль, медикам не вдалося врятувати, оскільки травми, отримані нею, виявилися несумісними з життям. Відтак, під час надання медичної допомоги дитина померла у лікарні.



На місці злочину правоохоронці виявили трьох мертвих людей, серед яких був 7-річний хлопець, також 3-річна дівчинка померла у лікарні

Хто міг скоїти цей моторошний злочин, наразі невідомо. Щоправда, правоохоронці підкреслили, що на момент їхнього приїзду у квартирі перебував 30-річний чоловік, який власне і викликав швидку. У підсумку його було доправлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин.

"Після проведення першочергових слідчих дій, на підставі зібраних доказів, за підозрою у вчиненні цього злочину працівники поліції затримали родича загиблих, який викликав швидку допомогу", – додають у поліції.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці відпрацьовують різні версії. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство кількох людей. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

"На місці події наразі працює слідчо-оперативна група поліції, криміналісти. Проводиться огляд місця події. За попередньою інформацією, потерпілі загинули від завданих травм голови", – констатували полійцейські.

Нагадаємо, 30 грудня в центрі Івано-Франківська застрелили чоловіка, який, ймовірно, був місцевим кримінальним авторитетом.