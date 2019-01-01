Убийство семьи в Виннице перед Новым годом: полиция подозревает главу семейства

Во вторник, 1 января, в Виннице полиция объявила о подозрении 30-летнему мужчине в убийстве 4 человек, среди которых – мать мужчины, бывшая жена и 2 малолетних детей. Мужчина сам рассказал следователям, куда дел молоток, которым были нанесены смертельные удары погибшим.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

24 канал сообщал, что перед новогодней ночью, 31 декабря, в Виннице убили целую семью. Об инциденте сообщил глава семьи – 30-летний мужчина, который вызвал на место "скорую помощь".

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Над раскрытием этого преступления работали около 100 полицейских. Следствие отрабатывало все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья.

Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства – мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Так, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры,

– сообщили в полиции.

Следователи на месте убийства целой семьи в Виннице

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он рассказал стражам порядка, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли этот инструмент.

Следствие будет просить суд заключить подозреваемого под стражу на период досудебного расследования. За убийство 4 людей злоумышленнику грозит пожизненное заключение.