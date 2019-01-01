Вбивство родини у Вінниці перед Новим роком: поліція підозрює голову сімейства

У вівторок, 1 січня, у Вінниці поліція оголосила про підозру 30-річному чоловікові у вбивстві 4 людей, серед яких – матір чоловіка, колишня дружина та 2 малолітніх дітей. Чоловік сам розповів слідчим, куди подів молоток, яким було завдано смертельних ударів загиблим.

Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччини.

24 канал повідомляв, що перед новорічною ніччю, 31 грудня, у Вінниці було вбито цілу сім’ю. Про інцидент повідомив голова сім’ї – 30-річний чоловік, який викликав на місце "швидку допомогу".

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Над розкриттям цього злочину працювали близько 100 поліцейських. Слідство відпрацьовувало всі можливі версії трагедії, внаслідок якої загинула родина.

Проведені слідчі та оперативні заходи дозволили визначитися з ключовою версією вбивства – чоловік міг розправитися з колишньою дружиною через тривалий конфлікт. Рік тому подружжя розлучилося, матір зловмисника проживала з невісткою та онуками, у них були гарні відносини. Відтак, за попередньою інформацією слідства, підозрюваний міг вбити рідних людей під час чергової сварки,

– повідомили в поліції.



Слідчі на місці вбивства цілої родини у Вінниці

Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він розповів правоохоронцям, де викинув молоток, яким завдавалися смертельні удари. Поліцейські відшукали та вилучили цей інструмент.

Слідство проситиме суд взяти підозрюваного під варту на період досудового розслідування. За вбивство 4 людей зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.