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      Жахливе вбивство родини у Вінниці: підозрюваному обрали запобіжний захід

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      Вбивство родини у Вінниці
      Вбивство родини у Вінниці / Фото з відкритих джерел

      Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вчиненні масового вбивства сім'ї у Вінниці. Чоловікові, який був главою вбитої сім'ї присудити тримання під вартою без права внесення застави.

      Про це інформує прес-служба прокуратури Вінниці.

      Читайте також: Вбивство родини у Вінниці перед Новим роком: поліція підозрює голову сімейства

      Вінницьким міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У кримінальному провадженні призначено понад 15 судових експертиз, проведено та проводяться десятки допитів та оглядів місця події та речових доказів, досудове розслідування триває,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

      Як пише "Обозреватель", чоловік має ще одну сім'ю на стороні. Зі своєю дружиною, яку він убив, розлучився торік. Разом із нею та двома малолітніми дітьми він вбив свою матір, яка проживала у квартирі разом із невісткою. Що могло послужити причиною такого страшного злочину – поки невідомо.

      Додамо, що підозрюваний сам зателефонував до поліції та повідомив про тіла родичів у квартирі. До цього він викинув молоток, яким убивав сім'ю, у центрі Вінниці.

      Нагадаємо, перед новорічною ніччю, 31 грудня, у Вінниці було вбито цілу сім’ю. Під час кривавої різанини вижила лише 3-річна дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями в області голови було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, однак, на жаль, там вона померла.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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