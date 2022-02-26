В частности, в Португалии больше не рады россиянам.

Достойно внимания ВСУ полностью уничтожили еще одну колонну оккупантов под Харьковом

Мир презирает россиян

В одном из португальских заведений питание решили не обслуживать россиян. На специальной доске они написали следующее:

Россияне не обслуживаются. Ешьте суп с камней. Приятного аппетита!

В Португалии россиянам отказывают в обслуживании Скриншот телеграмм Гончаренко