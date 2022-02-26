В частности, в Португалии больше не рады россиянам.
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Мир презирает россиян
В одном из португальских заведений питание решили не обслуживать россиян. На специальной доске они написали следующее:
Россияне не обслуживаются. Ешьте суп с камней. Приятного аппетита!
В Португалии россиянам отказывают в обслуживании Скриншот телеграмм Гончаренко
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